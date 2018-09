La policía del departamento de Alberdi, Santiago del Estero, liberó a dos hermanitas que vivieron una pesadilla durante años tras ser violadas por su padrastro y sus dos tíos. La jueza de Control y Garantías, Pía Danielsen fue la encargada de dar a conocer la historia.



La fiscal Judith Díaz declaró que las menores viven en un predio ocupado por dos familias. A los 9 años, una de ellas identificada como "S" se convirtió en la esclava sexual del pedófilo quien la llevaba a la cama del abuelo para ultrajarla.



Cuando "S" cumplió 10 años, quedó embarazada y fue obligada a interrumpir su embarazo con un palo, informó el diario El Liberal. Por otro lado, la madre de la menor fue interrogada y sostiene que no sabía nada del calvario que vivía su hija



El relato de su nena de 12 años identificada como "R" coincide con la de su hermanita. Incluso, aportó otros datos, como cuando su padrastro viajó a Salta y durante ese período fue suplantado por sus tíos para realizar las atrocidades.



Durante diez meses los sujetos abusaron a su antojo a las menores mientras que, aparentemente, ningún adulto sospechara nada. Sin embargo, hartas y enfermas por la situación huyeron y fueron asistidas por una persona que transitaba por una ruta cercana.



Luego de rescatarlas, las entregó a una hermana mayor quien escuchó los crudos relatos de las hermanitas.



Cámara Gesell



Luego de que la Fiscalía le realizara una pericia y preguntas acerca de lo vivido a través de una cámara gesell, los efectivos detuvieron a los acusados.



Los defensores quedaron paralizados e imposibilitados de ensayar una estrategia que los salve de un desenlace previsible.



Los relatos



"Mi mami iba al monte y mi padrastro me violaba y obligaba a que le haga de todo", dijo la de 13 y agregó: "Cuatro años me violó y mis tíos parece que sabían; nadie nos defendía". También, mencionó que una profesora sabía lo que sucedía pero no hizo nada.



La nena de 12 contó: "Mis tíos me llevaban al monte y ordenaban desnudarme; después hacían lo que querían".



Por el momento, las agredidas intentarán retomar su vida y regresarán a la escuela. Por otro lado, se les brindará asistencia psicológica por las secuelas que pudieron haber sufrido.