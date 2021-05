El hombre que fue detenido acusado de haber matado a golpes hace un mes a una mujer en situación de calle en Palermo, fue procesado con prisión preventiva por un homicidio en el que no tuvo intención de matar, pero ante el hecho de que la víctima era su pareja y que hubo violencia de género, la fiscal solicitó que se agrave la imputación a "femicidio".

El juez en lo Criminal y Correccional 30, Edmundo Rabbione, a cargo de la causa, calificó el hecho como un "homicidio preterintencional", es decir que es cometido cuando con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, se produce la muerte de alguna persona, delito que prevé una pena de 1 a 6 años de cárcel. El juez fundamentó la elección de esa calificación en la autopsia y la declaración del médico forense que la practicó.



La autopsia concluyó fue "congestión, edema y hemorragia pulmonar, cardiopatía hipertrófica" y que las múltiples lesiones que la víctima presentaba en su rostro y cabeza producto de golpes recibidos "no tienen idoneidad para causar la muerte". .

Pero el forense aclaró, al declarar en la causa, que esos golpes, "en el contexto de la violencia ejercida, y las características que presentaban sus órganos, como el corazón y los pulmones, que denotaban un consumo crónico de estupefacientes -de cocaína específicamente-, se advierte que pueden tener una conexión indirecta con la muerte de la damnificada".



"Es posible presumir, al menos de momento, que la muerte de Nancy Florentín no debería haber acontecido sin que se produjera el ataque atribuido a Sambrini", concluyó el juez en su resolución.



La fiscal de la causa, Mónica Cuñarro, disconforme con la calificación elegida por el juez, ya presentó un pedido para que a Sambrini se le amplíe la imputación y sea indagado por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género (femicidio)", delito que prevé como única pena la prisión perpetua.



"En el presente caso, y a criterio de esta Fiscalía, con los distintos elementos de prueba obrantes, está acreditado que Sambrini cometió su conducta mediando violencia de género", argumentó Cuñarro en su petición, donde además destacó que, según los dichos del hermano de la víctima, el acusado era la pareja de "Karen" y ambos convivían en la calle.



"El imputado valiéndose del estado de vulnerabilidad de la víctima, toda vez que se encontraba en situación de calle, dormida y a solas, llevó a cabo un accionar que le causó la muerte, siendo totalmente consciente de ello, huyendo rápidamente de la escena del crimen", agregó la fiscal.





El homicidio de "Karen" fue descubierto cuando un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) que cumple funciones como custodio en el Polo Científico-Tecnológico ubicado en esa zona de Palermo, advirtió la presencia de la mujer fallecida y tapada en plena vía pública.



Sambrini estuvo prófugo hasta que al día siguiente del hecho fue localizado y detenido por la Policía de la Ciudad en inmediaciones de la estación Belgrano C del Ferrocarril Mitre, en la zona de Barrancas de Belgrano.