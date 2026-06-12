Amenazó de muerte a la maestra de su hija y la Justicia le dictó una perimetral

Una mujer amenazó de muerte a la maestra de su hija y la Justicia le puso una orden perimetral.

El violento episodio ocurrió en una escuela primaria de la ciudad de Santiago del Estero, cuando la docente, de 40 años, revisó su celular mientras daba clases y descubrió el mensaje de WhatsApp.

La furia de la agresora se desató a raíz de una observación que la víctima había dejado asentada en la libreta de calificaciones de la menor.

En la evaluación escrita, la maestra remarcó la importancia de asistir al aula para no perderse el contenido escolar y le llamó la atención por las reiteradas faltas de la nena, un comentario que desató una violenta reacción de la madre.

Mediante un audio de WhatsApp enviado al teléfono de la docente, la mujer lanzó una feroz advertencia: "Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribas en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que vete avisando en tu casa".

La madre vive justo en frente del edificio escolar, por lo que el cruce físico entre ambas en la vía pública era una amenaza inminente. La maestra dio aviso inmediato a los directivos y se retiró del aula para buscar protección policial.

Qué dice la orden de la Justicia

La víctima se presentó en la comisaría para radicar la denuncia por amenazas. En su declaración ante las autoridades, la docente aportó el audio recibido y manifestó su profunda preocupación por su integridad física, teniendo en cuenta la cercanía geográfica con el domicilio de la agresora.

El fiscal Diego Cortés ordenó una restricción perimetral de urgencia que le prohíbe terminantemente a la imputada acercarse a la denunciante por un plazo inicial de 90 días.

La investigación judicial continúa su curso bajo la carátula de amenazas y se analiza el comportamiento de la agresora en las inmediaciones del colegio.

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