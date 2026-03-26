Asaltantes robaron un coche, los persiguió la policía y cayeron a una zanja: detenidos

Dos ladrones de 18 y de 16 años que habían robado un coche fueron detenidos por pesquisas policiales como saldo de una persecución que finalizó cuando el auto en el cual se movilizaban los delincuentes cayó en una zanja. El suceso se registró el miércoles en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho comenzó cuando los marginales asaltaron a la víctima, de 39 años, oportunidad en la que le sustrajeron un Fiat Cronos gris, con el dominio finalizado en HE.

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Según agregaron los informantes, los malvivientes huyeron en el vehículo y, momentos más tarde, el damnificado alertó de la situación a los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de la zona.

Trascendió que los funcionarios empezaron a rastrillar el vecindario y, en el cruce de 619 y 4, observaron a los delincuentes a bordo de esa unidad robada.

La persecución

Por tal motivo, se originó una persecución y, en la esquina de 615 y 129, los hampones perdieron el control del automóvil, que cayó en el interior de una zanja.

En estas circunstancias, los efectivos policiales apresaron al mayor de los asaltantes, de 18 años; y al menor lo aprehendieron en calle 126 entre 613 y 614.

Arma de fuego

A los arrestados les incautaron un revólver Doberman 22 corto carente de numeración.

Momentos después, a los acusados se los condujo al destacamento del Barrio Aeropuerto.

Intervinieron en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado", la Unidad Funcional N° 1 y la doctora Ana María Rubio, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, pertenecientes a los tribunales platenses.

Por F.V.

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