Baleó a su hijo y a su nuera: estuvo prófugo y lograron encontrarlo en su propia chacra

Un hombre de 65 años fue detenido este martes en Colonia Alberdi, Misiones, acusado de haberle disparado a su hijo y a su nuera durante un grave caso de violencia familiar.

El agresor estaba prófugo por el hecho ocurrido el lunes pasado por la tarde, y lo encontraron agazapado y armado en una zona de monte dentro de su propia chacra.

El hijo del acusado resultó herido de gravedad y permanece internado bajo asistencia médica. La nuera también fue baleada, pero está fuera de peligro.

El hombre acusado de balear a su hijo quedó a disposición de la Justicia (Gentileza Norte Misionero).

Tras conocerse el ataque, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que se extendió toda la noche: patrullas terrestres y drones rastrillaron la zona rural hasta dar con el sospechoso al amanecer del martes.

El sujeto identificado como Ricardo H. fue reducido rápidamente por el personal policial y quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron las armas de fuego que tenía en su poder, que según las primeras investigaciones serían las utilizadas en el ataque, según informó Norte Misionero.

El detenido quedó tras las rejas por pedido de la fiscalía que investiga el móvil del ataque contra su propia familia.

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