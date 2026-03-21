Brutal accidente en la ruta 9: murió una mujer y hay un herido en estado crítico

Un brutal accidente entre un camión y un auto causó la muerte de una mujer y provocó que otra terminara con heridas de gravedad . El hecho se registró en el kilómetro 75 de la Ruta 9, a la altura de Campana.

El siniestro se produjo cuando el vehículo de gran tamaño embistió a gran velocidad la parte trasera del rodado que estaba detenido sobre la banquina por un desperfecto mecánico.

El auto estaba detenido al costado de la ruta porque había sufrudo un desperfecto.

El vehículo, que trasladaba a dos jóvenes que acababan de arribar a la terminal de micros desde la provincia de Córdoba, quedó completamente destruido, atrapando a las ocupantes entre la carrocería y sus propias pertenencias.

"Las valijas también perjudicaron más allá del impacto" y que "hiceron que queden las personas aplastadas adentro". Mientras los dos hombres que las acompañaban se encontraban fuera del habitáculo al momento de la colisión, los Bomberos Voluntarios de Campana debieron trabajar de urgencia cortando los metales para liberar a la sobreviviente.

La magnitud del siniestro inicial generó un segundo incidente metros atrás, donde un camión impactó a otros tres vehículos que intentaban frenar ante el desastre, resultando en un choque en cadena que complicó aún más la situación logística.

La sobreviviente fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal San José en gravísimo estado, mientras la zona permanece resguardada a la espera de los peritajes de rigor. "El cuerpo de esta mujer está arriba del vehículo, así que tenemos para rato y la traza va a estar reducida unas cuantas horas más", confirmaron las autoridades respecto a la presencia de la policía científica y el instructor fiscal en el sitio.

Demoras en el tránsito

El tránsito hacia la ciudad de Rosario presenta demoras de al menos un kilómetro y medio, funcionando únicamente por el carril rápido debido a que los vehículos siniestrados ocupan gran parte de la calzada.