Brutal: asesinaron a un productor rural en un violento robo

Un productor rural de 75 años fue asesinado este fin de semana por delincuentes que lo asaltaron en su estancia de Corrientes. La víctima fue ejecutada delante de su esposa.

El impactante crimen, que trascendió en las últimas horas, ocurrió el viernes por la noche en el paraje Yurucuá, en la localidad de La Cruz, en el sur de la provincia.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

De acuerdo a los primeros datos recabados por los investigadores, el violento robo se produjo cuando la víctima y su mujer de 72 años cerraban los portones de la estancia. Fue en ese momento que al menos tres delincuentes los sorprendieron.

Los asaltantes, casi sin mediar palabra, le dispararon al hombre en el pecho y en la pierna. También lo golpearon en la cabeza. La víctima murió en el acto mientras que su esposa fue reducida y encerrada en una habitación.

Luego, los ladrones recorrieron la propiedad y se llevaron $2.400.000 en efectivo. Además, se robaron la camioneta del productor, que la usaron para escapar y luego abandonaron cerca de la localidad de Yapeyú.

Por su parte, la mujer permaneció encerrada durante varias horas y recién pudo salir de la estancia a la mañana siguiente. Como los delincuentes les robaron también los celulares, se dirigió hasta la Ruta Provincial 145 para pedir ayuda. Allí fue asistida por un vecino que llamó a la Policía.

Tras encontrar la camioneta, se desplegó un operativo policial en la zona para intentar capturar a los asesinos pero hasta el momento siguen prófugos.

La investigación está a cargo de la comisaría de La Cruz junto a la fiscalía de turno. El caso fue caratulado como "homicidio calificado en ocasión de robo en despoblado y en banda".