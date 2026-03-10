Búsqueda desesperada de Faustina: tiene 97 años y hace un mes que no saben nada de ella

Un conflicto familiar derivó en la desaparición de una adulta mayor de 97 años quien fue sacada de un geriátrico por una familiar y el resto de su entorno no sabe nada de ella desde hace un mes, en unn episodio registrado en Talar de Pacheco.

La mujer habría sido llevada por su sobrina de un geriátrico de zona norte a zona sur y la hija de la mujer ni nadie de su entorno sabe donde está específicamente.

"Yo no la veía bien atendida en el geriátrico. Llevaba mi palangana y para curarla, pero no la cuidaban bien", alertó de todas formas.

Lo que más preocupa a su familia es no saber si está comiendo bien, si la cuidan o alguien la retiene contra su voluntad.

"Ella cobraba y juntaba el dinero en una carterita. No gastaba su dinero para nada y no se que pudo pasar con eso", apuntó la hija