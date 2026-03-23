Capturaron a un "matón" buscado por herir a fierrazos y a balazos a un hombre para cobrar una deuda

Un individuo, que era buscado por herir a fierrazos y a balazos a un hombre a raíz de una deuda, fue detenido por los pesquisas. El suceso se había registrado en 2023 en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 29 años, resultó apresado luego de ser interceptado a escasos metros de una finca en la que se hallaba escondido, situada en la calle Uno, entre José Serrano y Macedonio Rodríguez Veterano de Guerra.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de esa jurisdicción.

Trascendió que los investigadores obtuvieron testimonios y verificaron distintas redes sociales para establecer el paradero del prófugo.

Consta en el expediente que el hecho se produjo a las 0.40 del 14 de febrero de 2023 cuando dos marginales ingresaron por la fuerza a una finca situada en Jacarandá al 300, oportunidad en la que atacaron a su morador, identificado, en forma oficial, como Fernando Sebastián Herrera, comenzándole a reclamar, por una supuesta deuda, que les entregara dinero y diversos objetos de valor.

Agresión

Los malvivientes golpearon al damnificado con una barra de hierro y, además, a escasa distancia con un revólver, le efectuaron un disparo en la pierna izquierda, fracturándole la tibia, en una lesión considerada de gravedad por los médicos.

Con rapidez, los agresores huyeron, llevándose varias pertenencias de Herrera.

Preventivamente, la causa penal se mantiene caratulada "Robo agravado por el empleo de arma de fuego y lesiones graves".

Por F.V.

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