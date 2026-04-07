Capturaron a un hombre que hirió de un tiro en la cara a un joven en una supuesta pelea vecinal

Un joven de 26 años fue herido de bala en el rostro en una presunta pelea vecinal y, a raíz de lo ocurrido, los pesquisas policiales detuvieron a un sospechoso. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Enzo Damián Casas.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el 7 de enero cuando se habría originado una disputa, oportunidad en la que el acusado resolvió agredir a disparos al muchacho, en el Barrio Santa Rosa, situado en el cruce de Entre Ríos y Malvinas Argentinas.

Trascendió que el joven debió ser conducido a un centro asistencial, donde los médicos certificaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del rostro.

Apresado





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito apresaron al sospechoso, de 32 años, quien fue sorprendido en momentos en los que visitaba a familiares y al que se lo interceptó en la esquina de Santa Rosa y Sarratea, mientras se movilizaba a bordo de un Honda Fit negro, con el dominio finalizado en 315.

Intervino en esta causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Tentativa de homicidio", la doctora Lidia Osores Soler, fiscal perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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