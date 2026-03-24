Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 24 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
OPERATIVO

Capturaron a una mujer sospechada de integrar una banda de asaltantes

El procedimiento se realizó en la zona sur del Gran Buenos Aires y la aprehendida es una persona de 32 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Una mujer de 32 años, que se cree que integraba una banda de asaltantes, fue detenida por los pesquisas policiales como saldo de un allanamiento efectuado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la sospechosa resultó apresada el fin de semana en un operativo desarrollado en una finca situada en el Camino de Cintura (la ruta provincial 4) al 1000, casi en el cruce con Cuyo.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por el doctor Fernando Daniel Semisa, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Trascendió que, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar un Peugeot 208 rojo, con el dominio finalizado en SB.

Hipótesis

Hasta el momento, se estima que la aprehendida sería miembro de una gavilla de malvivientes que se dedicaría a perpetrar asaltos.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Robo".

Por F.V. 

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

4
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

5
El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."
Noticias

El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."

Últimas noticias de Policiales