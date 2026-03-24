Capturaron a una mujer sospechada de integrar una banda de asaltantes

Una mujer de 32 años, que se cree que integraba una banda de asaltantes, fue detenida por los pesquisas policiales como saldo de un allanamiento efectuado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la sospechosa resultó apresada el fin de semana en un operativo desarrollado en una finca situada en el Camino de Cintura (la ruta provincial 4) al 1000, casi en el cruce con Cuyo.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por el doctor Fernando Daniel Semisa, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Trascendió que, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar un Peugeot 208 rojo, con el dominio finalizado en SB.

Hipótesis

Hasta el momento, se estima que la aprehendida sería miembro de una gavilla de malvivientes que se dedicaría a perpetrar asaltos.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Robo".

Por F.V.

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