Capturaron al líder de una banda que perpetraba entraderas en el conurbano

Uno de los líderes de una banda delictiva que se dedica a perpetrar entraderas fue detenido por los investigadores policiales como saldo de dos allanamientos llevados adelante en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 27 años, resultó apresado por los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito en el que acontecieron los sucesos y en base a las diversas directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional Descentralizada N° 5 de los tribunales de la zona.

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Según agregaron los informantes, en las requisas en esas viviendas, los efectivos de la seccional consiguieron incautar dos pistolas (una Bersa 3.80 y otra HK Usp 4.5), un revólver Colt 22 largo con la numeración limada, un rifle 5.5, una carabina 22, gran cantidad de municiones de distintos calibres, un total de cuatro inhibidores de señal, dos radios portátiles, catorce juegos de chapa patente, seis vehículos (un Toyota Corolla Cross blanco, un Toyota Corolla de igual color, un Jeep Renegade gris oscuro, un Citroën C4 Cactus blanco, un Chevrolet Cruze gris topo y un VW Gol Trend blanco) y 118 dosis de cocaína que se hallaban dentro de una bolsa de nylon.

Trascendió que se alcanzó a certificar que cinco de las mencionadas unidades habían sido robadas.

Las diligencias

Mientras tanto, los pesquisas desarrollan nuevas diligencias con el objetivo de establecer el paradero de los otros integrantes de esta organización de hampones.

Por F.V.

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