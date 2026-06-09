Caso Luciana: los investigadores analizan las cámaras de la escuela donde fue vista por última vez

La búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón sumó un punto geográfico clave para la investigación en Colonia Caroya, Córdoba.

Los investigadores concentran sus esfuerzos en monitorear las cámaras de seguridad de la zona escolar para detectar cualquier imagen que resulte de utilidad para la causa.

La adolescente, de 15 años de edad, fue vista por última vez este lunes al mediodía exactamente al salir del Colegio Presbítero José Bonoris.

El rastro tecnológico de la menor

El inicio de la desaparición quedó marcado por la interrupción abrupta de la comunicación con la adolescente. Según precisó el abogado Luis Gutiérrez, la joven "salió del colegio y su celular se apagó".

Ante este escenario, el rastreo de los dispositivos fílmicos cercanos al establecimiento educativo se volvió una prioridad para reconstruir los primeros movimientos de la menor tras el horario de salida escolar.

Despliegue de las fuerzas de seguridad

A raíz de la denuncia, el Ministerio de Seguridad provincial mantiene activo un fuerte operativo de contingencia que abarca múltiples áreas tácticas.

El despliegue incluye rastrillajes por tierra en sectores estratégicos, un riguroso esquema de controles en las rutas de la región y la extensión del análisis de cámaras de seguridad hacia distintas localidades vecinas con el objetivo de dar lo antes posible con el paradero de Luciana Aylén Barrios Alarcón