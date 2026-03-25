Cayó un hombre acusado de abusar de una nena de 13 años y producir material de explotación sexual infantil

Un hombre fue detenido en el departamento mendocino de Luján, acusado abusar de una nena de 13 años y de producir material fílmico de explotación sexual infantil.

El operativo fue llevado a cabo luego de que las autoridades fueran advertidas por un alerta internacinal sobre el aberrante hecho cometido en contra de una nena que convivía con el imputado.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal Flavio D'Amore, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, tras recibir una alerta emitida por Google y la Red 24/7 desde Estados Unidos, según informó Diario Los Andes.

Durante el allanamiento en la vivienda del presunto abusador, se secuestró material fotográfico y audiovisual producido por él mismo, que lo compromete directamente con los hechos investigados. Tras ser detenido, el hombre fue trasladado a la Penitenciaría de Mendoza.

La justicia le imputó cuatro hechos en concurso real, todos contra la misma víctima. Los cargos incluyen producción de material de abuso y explotación sexual de menores agravado por la edad de la niña, tenencia de ese material agravada por la convivencia, y abuso sexual gravemente ultrajante agravado también por el vínculo convivencial.

Cómo se realizó la detención del presunto pedófilo

La detención fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, su par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Google y la Red 24/7 -organismo internacional que conecta fiscales de distintos países para dar respuesta inmediata ante alertas de este tipo-.

Todo el proceso, desde la alerta hasta la aprehensión del sospechoso y la protección de la víctima, se completó en un plazo de 180 minutos.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy