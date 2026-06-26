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Viernes, 26 de junio de 2026

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CORTE SUPREMA

Condena firme para el "padre Cocó": rechazan el recurso del cura que violó a una nena de 10 años en Jujuy

Ricardo Quiroga, primer sacerdote detenido en la provincia por abuso sexual, deberá cumplir 15 años de prisión tras el fallo del máximo tribunal.

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La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de la defensa y dejó firme la condena a 15 años de prisión de Ricardo Quiroga, conocido en Jujuy como "padre Cocó", por la violación de una niña de 10 años. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el planteo, que buscaba la revisión de los fallos dictados en los tribunales provinciales.

Quiroga fue el primer sacerdote detenido en Jujuy por un caso de abuso sexual. El hecho ocurrió en octubre de 2020 en una vivienda del centro de la ciudad de El Carmen: según la fiscalía, María Cielo Regazzoni llevó a la niña hasta el inmueble donde el sacerdote, a cargo de la parroquia local, golpeó a la menor y la abusó sexualmente. Luego, Regazzoni la llevó a su casa, la bañó y le dijo que iba a quemar su ropa interior porque tenía sangre.

Al día siguiente, ambas regresaron al lugar. Allí, Quiroga le entregó a Regazzoni $1.000 y un papel que decía: "Te doy $1.500 por tener relación contigo otro día, pensalo bien." Dos días después, la niña esperó a que Regazzoni se fuera para contarle a su madre lo ocurrido.

El juicio y las condenas

Quiroga fue llevado a juicio en 2024 junto a Regazzoni y a Leandro Jesús Torres Barroso, quien resultó absuelto por el beneficio de la duda. El tribunal oral condenó al sacerdote a 15 años de prisión y a la mujer a 10 años en calidad de partícipe secundaria. El delito fue encuadrado bajo la figura de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por haber sido cometido por dos personas y por tratarse de un miembro de un culto religioso.

Las instancias superiores confirmaron la decisión y la defensa llevó el caso hasta la Corte Suprema, que rechazó la presentación mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La condena quedó firme.

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