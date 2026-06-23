Borracho festejó el triunfo de la Selección manejando una retroexcavadora: chocó siete autos y dejó dos heridos

El triunfo de la selección nacional sobre su par de Austria sembró el festejo en todo el país, aunque algunos se lo "tomaron" con mucha alegría como ocurrió en la localidad entrerriana de Concordia, donde un operario de 47 años ebrio se llevó por delante siete vehículos con su retroexcavadora y dejó heridos en el choque.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió el lunes a la tarde, cuando el conductor, que manejaba una maquinaria vial perteneciente a una empresa constructora privada, ingresó a la zona urbana desde la Ruta Provincial N°4 a una alta velocidad y fuera de sí.

La secuencia comenzó en la calle Paula Albarracín de Sarmiento donde la máquina embistió primero a un Fiat Siena blanco, ocasionándole daños severos, luego, el chofer siguió su andar y metros más adelante chocó contra un Renault negro que se estaba estacionado.

El descontrol prosiguió por distintas calles de la ciudad hasta alcanzar la avenida Presidente Illia, en las inmediaciones del barrio El Silencio, en donde, la retroexcavadora impactó de lleno contra dos camionetas estacionadas.

Detención del conductor





Sin embargo, el momento más crítico se vivió en la zona del hipódromo local, ya que según la policía, el maquinista alcanzó a una camioneta que circulaba en su mismo sentido, la enganchó y levantó con la pala delantera, cruzándola por completo de carril y provocando el pánico de los testigos.

Ante la inacción del conductor y el peligro inminente, un grupo de vecinos de la zona decidió intervenir. Mediante gritos y maniobras, lograron interceptar la máquina y obligar al hombre a detenerse hasta la llegada de los efectivos de la Policía de Entre Ríos.

Así quedó uno de los autos chocados (X).

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado confirmó que el operario circulaba con 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que triplica los límites permitidos para conductores particulares y que representa una falta grave al tratarse de un vehículo industrial de semejante porte.

Como consecuencia de los múltiples impactos, dos personas sufrieron heridas de diversa consideración y debieron recibir asistencia por parte del personal médico de emergencias. En tanto, el conductor fue inmediatamente aprehendido por la Comisaría Quinta y quedó alojado en la Alcaidía policial a disposición de la Justicia local, enfrentando causas por los destrozos y las lesiones causadas.

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