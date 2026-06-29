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Lunes, 29 de junio de 2026

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Conductor mató, huyó y horas más tarde fue capturado

Pasó en Bariloche. El hecho ocurrió por la madrugada y la víctima fatal fue identificada como Emilio Juarez Villarruel, de 44 años.

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Un hombre fue detenido en San Carlos de Bariloche tras atropellar, matar y abandonar a un peatón el último sábado por la madrugada. El sospechoso se dio a la fuga sin brindar asistencia, lo que activó un rápido operativo policial y judicial para dar con su paradero.

La víctima, identificada como Emilio Juarez Villarruel, de 44 años, fue embestida en la intersección de las calles Moreno y Vilcapugio. A pesar de recibir el auxilio de los vecinos y ser trasladado al Hospital Zonal de Bariloche, falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

Investigación clave y análisis de cámaras de seguridad

En el lugar del siniestro trabajó el Gabinete de Criminalística junto a la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público Fiscal

El aporte de testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad particulares resultaron fundamentales para la causa.

El análisis de los domos en la zona de las calles Ruiz Moreno y Neuquén permitió identificar el vehículo y determinar la identidad del conductor prófugo. Tras un allanamiento, la Policía de Río Negro logró detener al acusado y secuestrar el auto involucrado para las pericias.

Próximos pasos procesales e imputación judicial

La autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense confirmó de manera oficial que el deceso de Juarez Villarruel fue consecuencia directa del impacto del vehículo. Los restos de la víctima ya fueron entregados a sus familiares.

En el caso intervienen activamente los fiscales Betiana Cendon y Marcos Sosa Lukman, quienes lideraron las tareas en la escena del crimen. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de formulación de cargos contra el detenido.

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