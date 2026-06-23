Hantavirus en Bariloche: murió una mujer que estaba internada

Una mujer de 45 años falleció en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad de San Carlos de Bariloche luego de contraer hantavirus.

La víctima se encontraba internada en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica debido a un agravamiento repentino de su cuadro de salud.

El nexo epidemiológico y la aparición de los síntomas

La paciente era la esposa de un hombre que, 45 días antes, había estado internado por la misma enfermedad zoonótica en el mismo hospital y que ya recibió el alta médica.

Las autoridades sanitarias confirmaron que la mujer había cumplido de forma estricta el aislamiento preventivo para contactos estrechos sin manifestar sintomatología durante ese período.

Sin embargo, semanas después, comenzó a registrar complicaciones de salud. En un primer momento, los médicos interpretaron el cuadro clínico como una posible infección urinaria.

Posteriormente, la aparición de fiebre, tos y mialgias (dolores musculares) obligó a activar los protocolos de emergencia y realizar los estudios de laboratorio que confirmaron el diagnóstico positivo.

Evolución del cuadro y medidas de control sanitario

Al ingresar al centro de salud, el estado general de la paciente era estable y permanecía bajo observación en una sala de cuidados intermedios.

El lunes por la mañana, la dirección del establecimiento médico emitió un comunicado informando el fallecimiento tras un rápido desmejoramiento de sus funciones vitales.

"El desenlace ocurrió tras un rápido deterioro de su estado de salud, pese al trabajo realizado por los profesionales", manifestaron las autoridades del nosocomio público.

A raíz de este deceso, el área de Epidemiología y el equipo del hospital continúan con el seguimiento de los contactos estrechos de la víctima. Las tareas de control de foco buscan contener la propagación del virus, transmitido principalmente por el contacto con secreciones de ratones colilargos.