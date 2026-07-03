"Conseguí la plata porque no puedo parar a los arcángeles", dijo falsa vidente a clienta que pagó 25 mil dólares y 15 "palos"

Una falsa vidente fue imputada en la ciudad de La Plata tras ser acusada de extorsionar a una cliente y quedarse con más de 25 mil dólares, 15 millones de pesos y electrodomésticos que le hizo comprar a la víctima con su tarjeta de crédito.

Una investigación a cargo del fiscal Luis Ferreyra derivó en un allanamiento en el cual se secuestró parte del dinero y en la imputación de dos mujeres por extorsión.

Las sospechosas están acusadas de engañar a una cliente para que les entregue una importante suma de dinero y bienes bajo la amenaza de "no poder parar a los arcángeles".

El allanamiento se realizó en un departamento ubicado en el centro de La Plata.

Según la denuncia, el monto obtenido a través de un chantaje asciende a más de 25 mil dólares, 15 millones de pesos e incluye varios electrodomésticos comprados bajo presión de las dos sospechosas.

Las imputadas fueron identificadas como Mónica Monzón, quien utilizaba los alias de "Mariela" o "Marcela", y su colaboradora Nora Ricaba.

Según la fiscalía, ambas actuaron con una división de tareas definida para intimidar a la víctima, cuyas iniciales son P.E. El método de chantaje se basaba en la amenaza de revelar al esposo y al yerno de la víctima que esta había solicitado trabajos espirituales para resolver conflictos familiares.

Ante el temor de que trascendieran estas consultas, la damnificada accedió a las exigencias.

Los elementos que la falsa vidente utilizaba para sus procedimientos.

El primer contacto ocurrió en diciembre del 2025 en un inmueble del octavo piso ubicado en la avenida Colón al 2800.

Tras los encuentros iniciales, las solicitudes de dinero se volvieron diarias bajo el argumento de que la situación requería mayores recursos, tal como detalló la denunciante en su declaración: "Me hizo ir al otro día, me volvió a pedir plata para comprar unos velones, unas cintas, y supuestamente con eso ya estaba. De ahí en más me pedía dinero todos los días porque nunca le alcanzaba, que supuestamente le habían hecho una maldad a mi yerno para que sea mala persona, para que trate mal a su familia y que no era un trabajo simple como ella pensaba, que era mucho mas complicado. De ahí en más siempre me pedía dinero porque necesitaba más materiales", dijo la víctima.

Cuando la mujer agotó sus ahorros, las acusadas recurrieron a otros métodos de recaudación. Según consta en la investigación, la auxiliar de la supuesta vidente acudía al comercio de la clienta para retirar efectivo, o bien la escoltaban a financieras para tramitar préstamos por montos cercanos a los 500 mil pesos, los cuales eran entregados de forma instantánea al salir del lugar.

También fue presionada para realizar compras con tarjetas de crédito.

A través de este mecanismo, las acusadas obtuvieron un teléfono celular, un televisor de 55 pulgadas y un lavarropas, además de lograr que la víctima les entregara joyas, entre las que se encontraba su alianza matrimonial.

El dinero y el televisor que fueron secuestrados durante el allanamiento a la falsa vidente.

La denunciante ratificó ante las autoridades que los pagos no eran voluntarios, sino la consecuencia del temor a las represalias familiares y a las supuestas entidades místicas que invocaba la principal acusada. "Yo ante ello me sentía muy nerviosa, vivía atemorizada. Marcela me decía que tenía que pagarle porque ella tenía superiores. Además me decía que debía intermediar con el arcángel azul", dijo la mujer.

Los investigadores corroboraron el chantaje a través del análisis de las comunicaciones telefónicas y mensajes de voz dirigidos a P.E. En uno de los audios incorporados en la causa, se escucha: "Tiene hasta el viernes para conseguir los dos mil quinientos dólares porque yo ya no puedo parar más a los arcángeles. Quieren terminar este trabajo de una vez más que nada por el bienestar de su familia".

La violencia psicológica empleada quedó en evidencia en otro de los audios que constan en la causa. "Yo no amenazo por amenazar, yo te estoy diciendo las cosas porque las veo, las veo, las consiguen, son dos mil trescientos, vos sabes lo que te llevaste, vos sabes bien lo que hiciste, o sea no, no va a quedar nadie en pie, no va a quedar nadie en pie, esta vez no se salva nadie, conmigo no se juega, vos sabes con quien estás jugando, vos no te imaginás, no soñás con quién estás jugando", afirma la supuesta vidente en otro mensaje.

Finalmente, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) ejecutó una orden de allanamiento en el departamento de la avenida Colón. En el procedimiento se logró el secuestro del televisor y el lavarropas denunciados, más de un millón de pesos, 300 dólares, anotaciones con datos de la víctima, un talonario de recetas médicas y un sello profesional médico.