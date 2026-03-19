Cuatro ladrones asaltaron a un remisero: lo golpearon, le robaron el coche y se lo quemaron

Cuatro ladrones asaltaron y golpearon a un remisero de 60 años, a quien le robaron el coche que luego apareció incendiado. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron a dos de los malvivientes.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los hechos comenzaron a las 3.15 del 27 de febrero cuando la víctima, quien conducía un VW Gold Trend gris oscuro, con el dominio finalizado en 042 recibió, a través de la plataforma de una aplicación, una solicitud de viaje, que le indicaba que tenía que dirigirse al cruce de Bomberos Voluntarios y avenida Capitán Héctor Elías Bonzo.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, al arribar a la mencionada esquina, el sexagenario resultó interceptado por los marginales, quienes lo atacaron a golpes.

Trascendió que los delincuentes le sustrajeron al hombre tanto el rodado como el aparato de telefonía celular.

Horas más tarde, el vehículo apareció prendido fuego en un descampado de la zona.

Allanamientos

En base a los datos aportados al expediente y con las directivas impartidas por autoridades de la Unidad Funcional N° 9, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito realizaron un total de cuatro allanamientos en fincas del Barrio Bicentenario y apresaron a dos de los hampones, de 21 y de 22 años.

Gracias a las mencionadas requisas, los efectivos policiales consiguieron recuperar el celular del trabajador.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado por su comisión en poblado y en banda", el Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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