Delincuente intentó escapar por los techos y cayó al vacío: terminó fracturado y detenido

Un hombre fue detenido en la ciudad de Mar del Plata tras protagonizar un fallido intento de fuga por los techos en el barrio Santa Rita, que terminó con una caída desde varios metros de altura y diversas fracturas.

El episodio se inició a partir de un llamado al 911 que advirtió sobre un intento de robo en un galpón situado en la calle Camusso al 300.

A partir de esa alerta, efectivos de la comisaría 16ª y del Comando de Patrullas se dirigieron al lugar y lograron ubicar al sospechoso en las inmediaciones de la calle Elcano al 7900.

De acuerdo con fuentes oficiales, el individuo habría intentado huir por los techos tras escalar un muro de aproximadamente cinco metros, llevando consigo herramientas sustraídas.

Durante la maniobra de escape, perdió el equilibrio y cayó al vacío, lo que le provocó fracturas en una muñeca y en una pierna.

El herido fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde recibió atención médica bajo custodia policial.

En el procedimiento se recuperaron distintos elementos, entre ellos una amoladora y varios destornilladores, que posteriormente fueron devueltos a su propietario.

Así quedó detenido el delincuente de 37 años.

Al ser identificado, se constató que el detenido cuenta con múltiples antecedentes penales vinculados a delitos contra la propiedad, tales como robos agravados, hurtos y tentativa de robo de automotores, además de causas por amenazas, lesiones y tenencia ilegal de armas.

"También se encuentra vinculado a otros hechos de similares características ocurridos en la misma zona en los últimos meses", señalaron las autoridades.

La fiscal de Flagrancia, Ana María Caro, dispuso la imputación por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, junto con las actuaciones de rigor, y ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.