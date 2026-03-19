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Jueves, 19 de marzo de 2026

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Desbarataron una banda de falsos policías que perpetraba asaltos en viviendas y comercios

Los procedimientos se realizaron en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde las autoridades policiales apresaron al líder de la organización y a otros cinco hampones.

Fernando Vázquez

Seis integrantes de una banda delictiva de falsos policías fueron detenidos por los pesquisas como saldo de una serie de allanamientos al estar sindicados de ser autores de asaltos registrados en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son el líder de la organización, de 58 años, otros cuatro malvivientes de 31, 39, 28 y 33, y una mujer de 30.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, las mencionadas diligencias se extendieron dos meses y estuvieron a cargo de los servidores públicos de la subcomisaría del distrito, con el apoyo de los miembros de la Estación de Policía Departamental de la zona y en base a directivas impartidas por el fiscal José Ignacio Amallo.

Requisas

Trascendió que, gracias a las requisas, los investigadores incautaron un VW Fox, fundas de chalecos antibalas, una suma de dinero, gorras, uniformes y diversos aparatos de telefonía celular, entre otros objetos.

Consta en el expediente que los marginales fingían ser efectivos policiales.

Al respecto, las autoridades creen que los delincuentes serían autores de robos perpetrados en viviendas y en comercios, el 23 de noviembre de 2025, el 15 de enero, el 19 de febrero y el 20 de febrero.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, doblemente calificado por el uso de arma de fuego y asociación ilícita".

Por F.V.

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