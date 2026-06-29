Desgarrador: nene de 1 año que daba sus primeros pasos murió tras caer al pozo ciego de la casa de su abuelo

Una tragedia sacudió el domingo a la ciudad santiagueña de Añatuya, donde un nene de solo 1 año y 4 meses murió tras caer en un pozo ciego mientras se encontraba de visita en la casa de su abuelo materno.

El dramático episodio ocurrió alrededor de las 15:30 en una propiedad ubicada sobre una calle pública sin numeración, en el barrio Campo Rosso, según la investigación encabezada por efectivos de la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia, y la fiscal Florencia Garzón.

Noemí Carrizo, de 27 años, y su hijo Nahuel Fernández, residentes del barrio La Merced, habían visitado en horas del mediodía a Omar Carrizo, de 49, padre de la mujer y abuelo del menor.

Mientras transcurría la siesta familiar, el niño salió al patio de la casa. Según trascendió, estaba atravesando la etapa de sus primeros pasos. Tiempo después, la madre advirtió que el pequeño no estaba a la vista y comenzó a buscarlo junto su padre, sin imaginar el desenlace que estaba por descubrir.

Los investigadores trabajaron en la casa donde ocurrió la tragedia.

El peor final

La desesperación se apoderó de ambos cuando dirigieron la mirada hacia el pozo ciego del terreno. Al asomarse, observaron al niño en el interior y en una situación crítica, informa El Liberal.

Sin perder tiempo, el hombre descendió al pozo, cuya profundidad rondaría los tres metros, y sacó a su nieto, quien presentaba claros signos de asfixia y habría sido afectado por los gases y otros elementos nocivos acumulados en ese espacio.

En medio de una escena de extrema angustia, abuelo y madre trasladaron al chico de urgencia al hospital local, donde fue asistido por el médico William Acuña, quien realizó intensas maniobras de reanimación con la intención de salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, el cuadro resultó irreversible y el pequeño falleció. La noticia provocó escenas de profundo dolor en el centro de salud, donde familiares y allegados rompieron en llanto ante la pérdida.

El Hospital Zonal de Añatuya.

Investigación

Tras confirmarse el deceso, la vivienda donde ocurrió el hecho fue preservada para el trabajo de los investigadores, y por disposición de la fiscal Garzón, se ordenó la toma de testimonios a los integrantes de la familia, la intervención de peritos de Criminalística y la actuación del cuerpo médico forense.

Además, se dispuso la realización de la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas de la muerte. Una vez concluidos los procedimientos judiciales y periciales, los restos del niño serán entregados a sus familiares para su despedida.