Conmoción: un chico murió tras haber recibido un pelotazo en el pecho durante un partido de fútbol con amigos

La ciudad santiagueña de La Banda atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Valentín Donofrio, un chico de 15 años que se descompensó tras haber recibido un pelotazo en el pecho mientras disputaba un partido de fútbol con amigos en una cancha del barrio Primero de Mayo.

El trágico episodio ocurrió durante la tarde del martes, en el marco de un encuentro recreativo, cuando el joven recibió el fuerte impacto y, segundos después, comenzó a sentirse mal, hasta que se desvaneció.

De acuerdo con la información preliminar, la situación generó momentos de desesperación entre los presentes: compañeros y vecinos intentaron asistir al adolescente mientras solicitaban ayuda médica de urgencia.

Valentín fue trasladado al Centro Integral de Salud (CIS) Banda para recibir atención especializada, pero llegó al establecimiento sanitario sin signos vitales y los médicos que lo recibieron no lograron revertir el cuadro.

El Centro Integral de Salud (CIS) Banda.

Tristeza por la muerte de Valentín

La noticia provocó una fuerte conmoción en la comunidad. Familiares, amigos y vecinos se acercaron al centro asistencial al enterarse de lo sucedido, mientras crecía la consternación por el inesperado desenlace.

Desde el Club Atlético Sarmiento de La Banda, institución en la que jugaba Valentín, expresaron su pesar a través de un mensaje publicado en Facebook: "Comunicamos con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, futbolista de nuestras divisiones formativas. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria. QEPD".

El comunicado del club en el cual jugaba Valentín.

Mientras, las autoridades continúan trabajando para esclarecer qué ocurrió. Los investigadores buscan determinar si el golpe recibido durante el partido tuvo una vinculación directa con la muerte.

En paralelo, se desarrollan las actuaciones judiciales y los estudios médicos correspondientes, cuyos resultados serán clave para establecer con exactitud las causas del fallecimiento.