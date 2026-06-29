Detuvieron a una médica de Gendarmería y a una cosmetóloga con 70 kilos de cocaína ocultos en su auto en Salta

Un dramática secuencia ocurrió en la ciudad de Tartagal, en Salta. Una médica de Gendarmería Nacional y una cosmetóloga fueron detenidas este domingo luego de transportar cerca de 70 kilos de cocaína en su vehículo.

El episodio inició con una denuncia por un violento intento de asalto. Según relataron las mujeres, identificadas como Ivana Georgina Portal, de 39 años, médica civil de Gendarmería Nacional, y Delia Yolanda Tame, de 35, cosmetóloga y conductora del automóvil, un grupo de delincuentes que se movilizaban en una camioneta blanca sin patente trasera intentaron asaltarlas en la Ruta Nacional 34.

Ante esto, las protagonistas aseguraron que se resistieron al supuesto asalto, comenzaron a disparar contra el vehículo y lograron escapar ilesas. Finalmente, tuvieron que detenerse a la altura del acceso a la localidad de El Potrero, donde esperaron al arribo de los efectivos.

Las mujeres fueron detenidas tras denunciar que una banda de delincuentes las interceptó en la ruta e intentaron asaltarlas.

Sin embargo, los balazos destruyeron el vidrio trasero y una de las cubiertas. Cuando los oficiales inspeccionaron el vehículo notaron un pequeño detalle en el vehículo: un disparo que impactó la parte trasera levantó un doble fondo oculto en el baúl y dejó al descubierto el cargamento. Este hallazgo cambió por completo el rumbo de la investigación.

Según fuentes del caso, la abertura permitió observar varios ladrillos amarillos que, tras la requisa correspondiente, fueron identificados como un cargamento de aproximadamente 70 kilos de cocaína que presuntamente era trasladado hacia la provincia de Buenos Aires.

Ambas mujeres fueron detenidas de inmediato tras el hallazgo. Lo que parecía ser una investigación por un intento de robo se transformó en una causa federal por narcotráfico.





En tanto, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido del vehículo y el origen de la droga. Con el correr de las horas también salieron a la luz datos sobre las detenidas.

Portal trabajaba como médica dentro de Gendarmería Nacional y es pareja del chofer del jefe del Escuadrón de Tartagal. Además, las pesquisas determinaron que atravesaba una compleja situación financiera. Tame, por su parte, era quien conducía el automóvil especialmente acondicionado para ocultar la droga.

La principal hipótesis de los investigadores es que el supuesto asalto habría sido, en realidad, una "mexicaneada", una modalidad delictiva en la que bandas narco se roban entre sí los cargamentos de droga. Los detectives creen que las mujeres, convencidas de que estaban siendo atacadas, llamaron a la Policía para pedir ayuda sin imaginar que uno de los disparos había expuesto el escondite donde llevaban el cargamento.