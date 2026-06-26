Controlaron el incendio forestal que consumió 220 hectáreas en Cafayate

Tras dos semanas de intensos combates contra los incendios forestales originados en la localidad salteña de Cafayate, que afectaron 220 hectáreas de bosque nativo, los bomberos controlaron el siniestro en las últimas horas, según indicaron autoridades de Defensa Civil de la provincia.

El subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez, ratificó que los incendios "están en la fase de contención y circunscripción", mientras continúan las tareas de monitoreo y control sobre algunos puntos.

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En declaraciones a la prensa local, el funcionario destacó "el trabajo conjunto entre los equipos de emergencia de la Provincia, del municipio y, especialmente, de los bomberos voluntarios de Cafayate", quienes trabajan desde que se inició el primer foco en la finca El Monte, hace 15 días.

Las acciones para el control total y extinción seguirán en los próximos días, dependiendo de las condiciones meteorológicas, y luego comenzará el repliegue de los integrantes de la Brigada Forestal de Salta y el retorno a su base de los brigadistas de la Brigada Nacional Centro.

Investigación

Por otra parte, la fiscalía a cargo de Sandra Rojas mantiene abierta la investigación para establecer cómo se originaron los focos de incendio, que arrasaron con 220 hectáreas, según el reporte de Defensa Civil.

Dicha investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, a principios de este mes, mientras que la fiscalía continúa recolectando testimonios, entrevistas y pruebas para determinar si el incendio comenzó por causas naturales, una conducta negligente o una acción intencional.