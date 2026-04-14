Dictan prisión preventiva para la madre y el padrastro de Ángel por el crimen del menor

El juez Alejandro Solís dictó este martes seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michel González, imputados por el homicidio del niño Ángel López en Comodoro Rivadavia.

La medida judicial se fundamentó en la existencia de peligros de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación en curso.

Tras una audiencia que se extendió por dos horas, el magistrado descartó la hipótesis de un hecho fortuito.

"Se puede afirmar con la certeza que requiere esta instancia, que estos golpes no han sido producto de una situación accidental y que a cargo del cuidado estaban González y Altamirano", sentenció Solís.

Calificaciones legales y testimonios

La situación procesal de los detenidos presenta matices diferenciados: el padrastro, Michel González, fue acusado de homicidio simple, mientras que sobre la madre, Mariela Altamirano, pesa el cargo de homicidio agravado por el vínculo y omisión.

Durante el acto judicial, González tomó la palabra para asegurar que ambos son "inocentes" y que también desean "saber qué pasó".

Sin embargo, el fiscal Facundo Oribones reveló detalles de la estrategia de la defensa que generaron controversia. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la defensora de los acusados "mencionó que los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones".

Avances de la investigación

Uno de los puntos clave que la fiscalía busca esclarecer en el plazo de seis meses fijado por la Justicia es el perfil de Michel González.

Se intenta determinar la veracidad de los testimonios que indican que el imputado practicaba artes marciales, dato que podría ser relevante dada la naturaleza de las lesiones halladas en el cuerpo de Ángel López.

Al finalizar la audiencia en los tribunales de Chubut, el clima de tensión escaló cuando Luis López, padre biológico del menor, increpó directamente a los acusados al grito de "asesinos".

El objetivo de la fiscalía liderada por Oribones es concluir con la recolección de pruebas antes de que finalice el periodo de prisión preventiva.