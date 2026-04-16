Ejercía como psicóloga con matrícula falsa y solo había aprobado cuatro materias: la arrestaron en Santa Fe

Trabajó durante años como psicóloga. Atendió pacientes, cobró honorarios y se promocionó en redes, pero solo había aprobado cuatro materias de la carrera.

Se trata de una falsa psicológa de 37 años que ejercía la profesión con una matrícula falsa en Santo Tomé, Santa Fe.

"Soy psicóloga", respondió la mujer cuando la policía le preguntó a qué se dedicaba, al momento de su detención.

La imputada por ejercicio ilegal de la medicina fue aprehendida el lunes pasado en el Centro de Día para adultos mayores donde trabajaba. Además, se le atribuye el delito de "usurpación de títulos" y presuntas estafas a sus clientes.

El QR que la delató

El caso se destapó cuando M. P. L. envió a una obra social un código QR como supuesta matrícula profesional. El método llamó la atención de inmediato: los psicólogos colegiados en Santa Fe no utilizan ese sistema de acreditación.

La obra social alertó al Colegio de Psicólogos, que radicó la denuncia. La investigación que siguió reveló que la mujer también habría estafado a pacientes que la contrataron creyendo que era una profesional habilitada.

Cómo se promocionaba

Según informó la Policía de Investigaciones, M. P. L. ofrecía sus servicios en redes sociales bajo los rubros de psicología, geriatría y acompañamiento terapéutico. Captaba clientes de forma activa y sostenida.

Tras su arresto, los efectivos secuestraron un teléfono celular y una notebook que serán peritados en busca de evidencia para la causa.

Este jueves deberá presentarse a una audiencia en tribunales, donde se espera su imputación formal. La investigación continúa.

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