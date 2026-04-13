El dolor del padre de Ángel tras conocerse la autopsia: "Me lo sacaron para torturarlo y matarlo"

Luis López, padre de Ángel, el nene de 4 años que murió en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, denunció este lunes que le "sacaron" a su hijo para "torturarlo y matarlo", al tiempo que apuntó contra el padrastro del chico, Maicol González, sobre quien manifestó que le había dicho que el menor era "un estorbo" para él.

"Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia, que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Porque no lo cuidaron, lo mataron, lo torturaron", manifestó López al ser entrevistado en radio Mitre luego de que se conociera el resultado de la autopsia.

Después apuntó específicamente contra González al recordar un diálogo que mantuvo con el acusado. Lo hizo en contacto con la prensa frente a la Fiscalía del caso. "Siempre tuve una charla con él bien, pero él no lo quería a mi hijo. Me dijo: ‘Es un estorbo para mí'", rememoró López.

El hombre, en la entrevista radial, recordó que su hijo vivió con él desde su nacimiento y durante cuatro años, en un entorno que presentó como estable y afectuoso.

"Fueron cuatro hermosos y felices años", rememoró López, para luego cuestionar la decisión judicial que otorgó la custodia a la madre de Ángel, Mariela Altamirano, en medio de un proceso de revinculación.

El hombre denunció que Altamirano había abandonado previamente al chico de 4 años y luego inició acciones para recuperarlo.

"Lo dejó, se fue, como hizo con los otros hijos de Misiones. Y, después, lo quería tener (a Ángel)", sostuvo.

Según el relato del hombre, a partir de ese momento comenzó una disputa legal que terminó con el traslado del menor a un entorno que definió como "un horror".

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