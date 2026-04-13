"Son dos asesinos": el abogado del padre de Ángel apuntó contra la madre del nene y su pareja

El abogado Roberto Castillo, representante legal de Luis López, padre de Ángel, el nene de 4 años que murió en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, denunció este lunes que "los autores materiales del hecho" son la madre biológica del chico, Mariela Altamirano, y la pareja de la mujer, Maicol González, y, en esa línea, sostuvo que "son dos asesinos".

"Estamos convencidos de que los autores materiales del hecho fueron Maicol y Altamirano, quienes le dieron muerte después de una cadena de negligencias", sostuvo el letrado en diálogo con Crónica.

Al recordársele por el canal que existían versiones sobre que el violento era el padrastro del nene de 4 años, el abogado sostuvo: "Ahí hacemos un planteo técnico, que es un delito de acción por omisión impropia. Es decir, si yo someto a mi hijo a un golpeador y no lo saco de ahí, soy tan responsable como él".

Luego, en declaraciones a la prensa frente a la Fiscalía del caso, detalló que "la madre (de Ángel) es coautora penalmente responsable y quien le habría producido las lesiones directas (al chico) es Maicol".

El letrado agregó: "Son dos asesinos, tienen que estar detenidos y recibir una cadena perpetua".

Castillo, en el contacto con Crónica, diferenció entre cómo vivía el chico en la casa de su madre y en la de su padre.

"Ángel fue víctima de distintos hechos de violencia. Hay testigos que nos dijeron que, en esa casa (por la de la madre) se vivía de una manera violenta", manifestó el letrado.

Y distinguió: "Ángel, hasta noviembre último, había vivido con Lorena y con Luis. Las maestras del jardín decían que Ángel llegaba feliz al jardín, que llegaba limpio, que llegaba aseado, que no faltaba al jardín, que jugaba y, después, notaron un decaimiento, cierta tristeza y cierta angustia cuando le dan el cuidado personal a la madre".