El sentido mensaje de Rodrigo Tapari por la muerte de la hija de un músico de su banda en Panamericana

Dos autos chocaron este sábado a la madrugada a la altura del kilómetro 31, antes del empalme con la ruta 197, en la Panamericana.

Como saldo de este conmocionante hecho murió una nena de 6 años, quien era hija de Juan Manuel Toloza, uno de los músicos de la banda del cantante Rodrigo Tapari.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este sábado cuando, por un desperfecto, el auto en el que se transportaban Toloza, su pequeña hija de dos años, Aiona, y la madre de la menor, Camila Martínez; detuvo su marcha sobre la autopista Panamericana y fue embestido por otro vehículo, lo que provocó el fallecimiento de la menor.

El mensaje de Rodrigo Tapari

Tapari publicó un mensaje en su cuenta de Instagram y expresó que "como equipo y familia" les toca "acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor".

"Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia", resalta el músico.

Por su parte, la madre de la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Pacheco y permanece internada en grave estado.