Un cuidacoches mató de una puñalada a la actual pareja de su ex

Un cuidacoches fue detenido por la Policía en Paraná, Entre Ríos, luego de asesinar de una puñalada a la actual pareja de su ex novia, con quien mantuvo una acalorada discusión en plena calle. La víctima fue encontrada con una navaja incrustada en su pecho y sin signos vitales.

El fallecido fue identificado como Luis Alberto Padilla quien perdió´la vida por una puñalada en el corazón a las 11.30 de ayer.

La esquina donde sucedió el asesinato.

Por el crimen resultó aprehendido Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, quien trabajaba como cuidacoches y era el ex pareja de la mujer que acompañaba a la víctima.

Según indicó en diálogo con la prensa la subjefa de la División de Operaciones de la Departamental policial de Paraná, Cecilia Galiano, una cámara de videovigilancia rastreó al acusado, y logró localizarlo en calles Garay y Buenos Aires.

La autoridad policial dio detalles del episodio y relató: "En principio, hubo una discusión entre la mujer y su ex pareja (Lederhos) cuando se hizo presente la actual pareja (Padilla), se tomaron a golpes de puño y posterior a eso la víctima sufrió una herida mortal".

Lederhos quedó alojado en Alcaidía de Tribunales y está a disposición de la fiscalía de Delitos Complejos, con intervención de Valeria Vilchez.

Asimismo, se confirmó que el detenido tiene antecedentes penales y reside en el barrio El Morro. "Tiene antecedentes por robo, hurto y riñas callejeras, pero también registra denuncias previas por violencia de género", explicaron desde las fuerzas de Seguridad.



