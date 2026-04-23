Es médico, llegó ebrió al hospital y manoseaó a una enfermera: fue despedido

El Poder Ejecutivo de Mendoza publicó este jueves en el boletín oficial los decretos de cesantía de varios empleados públicos que fueron sumariados por comprobados hechos luego de labrarse los sumarios correspondientes.

El caso más llamativo es el que tiene como protagonista a un médico que fue echado del hospital Regional "Malargüe" ubicado en el extremos sur de la provincia.

Este profesional tenía que entrar a la guardia a las 8 pero no llegó. Lo llamaron insistentemente hasta que se hizo presente pasadas las 10.30... en estado de ebriedad. Estaba "desaliñado" y emanaba olor a alcohol", describieron sus compañeros. En lugar de irse a su casa, se quedó en el hospital, se le tiró encima a una enfermera, le tocó los senos e intentó besarla.

Este jueves, el Ministerio de Salud confirmó la cesantía de este médico que en en 2023 fue condenado por abuso sexual simple.

Su nombre es Pedro Martín Seput Yactayo y prestaba sus servicios en el Hospital Malargüe.

Según relatan testigos, "en la mañana del 15 de diciembre de 2019 se lo esperaba para iniciar su turno de guardia, pero el tiempo corrió y el doctor se hizo esperar". Preocupados, sus compañeros lo llamaron una y otra vez, pero Seput no atendió. "Llegó promediando la mañana... complicado... en un estado que le impedía realizar sus funciones y tareas profesionales" afirmaron los consultados.

Pero él insistió en quedarse en el hospital y, hasta, según surgió durante el debate de la causa penal, adelantó que le iba a hacer un "chiste" a las enfermeras. Abordó a una de ellas, de 40 años, con quien tenía una vieja enemistad, y la manoseó. La situación pasó de un escándalo en el hospital a los estrados judiciales, según manifestaron a uno.com.ar

Mientras la Justicia penal investigaba el caso, la administración del hospital hizo lo propio con un sumario administrativo. En esta instancia, se dictaminó que el médico había fallado a sus deberes de respeto, cortesía y responsabilidad hacia sus pares y hacia la comunidad: la conducta era inaceptable. Y fue así que , el ministro de Salud Rodolfo Montero y el gobernador Alfredo Cornejo firmaron el decreto Nº 103 que determinó la sentencia final a su carrera en el Estado: la cesantía.

En forma oficial, el Gobierno de Mendoza informó que quedaron firmes ocho cesantías en la administración pública provincial. Las resoluciones y decretos respectivos pueden consultarse en el Boletín Oficial.

De ese total, siete corresponden a sanciones aplicadas directamente tras la instrucción de los respectivos sumarios administrativos, mientras que una quedó confirmada al rechazarse el recurso interpuesto, lo que dejó firme la medida previamente dispuesta.

Las decisiones alcanzan a distintas áreas del Estado provincial:

Dirección General de Escuelas: cinco casos.

Ministerio de Salud: dos casos.

Ministerio de Seguridad: un caso.





Las cesantías se vinculan con incumplimientos graves de deberes funcionales, inasistencias injustificadas reiteradas, irregularidades en el desempeño de funciones y situaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.