Murió un nene de 7 años e investigan supuesto caso de maltrato: la madre y el padrastro están detenidos

Un nene de 7 años murió en Formosa después de permanecer casi seis meses internado en grave estado. La Justicia investiga un presunto caso de maltrato infantil por lo que su madre y su padrastro permanecen detenidos.

El 19 de febrero Neithan fue trasladado al Hospital de Clorinda por su madre tras haber sufrido una supuesta caída mientras jugaba con sus hermanos en una cama cucheta. Frente a la gravedad de las lesiones fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño, donde se constató que tenía un traumatismo craneoencefálico grave y otras lesiones internas.

Neithan tenía 7 años y se encontraba internado en el Hospital de la Madre y el Niño desde febrero.

Ante las inconsistencias en el relato de la madre, se dio inicio a una investigación que derivó en un allanamiento a la vivienda. Allí se constató que no existía una cama cucheta como había mencionado la mujer, por lo que las autoridades ordenaron las detenciones de la madre y su pareja.

Pese a la labor durante meses por parte de los médicos, en las últimas horas se confirmó que el niño murió y ahora la situación de los adultos es cada vez más complicada ya que se modificó la carátula de la causa.

En un comienzo se investigó el caso como lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar y encubrimiento, pero luego pasó a homicidio en grado de tentativa y encubrimiento agravado, acusación que una vez más fue cambiada, esta vez a homicidio agravado por el vínculo y encubrimiento.

Las autoridades aguardan al resultado de la autopsia, que será fundamental para saber las lesiones en el cuerpo del niño.

Los hermanos fueron puestos bajo resguardo

Respecto a los hermanos de la víctima, se indicó que fueron puestos bajo resguardo de organismos de protección de la niñez y quedaron al cuidado provisorio de familiares.