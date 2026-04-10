Fuerzas policiales demolieron un aguantadero en el Gran Mendoza

Una vivienda en estado de abandono fue demolida este viernes en Mendoza luego de varias denuncias de vecinos de la localidad de Guaymallén.

En el lugar, delincuentes aprovechaban para el acopio de elementos robados y para la venta de droga y el ejercicio de la prostitución, entre otras actividades ilícitas.

El operativo se concretó tras la firma del convenio entre Provincia y Municipio de colaboración en el marco del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana.

Se trató de la demolición de una vivienda ubicada en calle Tacuarí, frente al asentamiento BAP.

"Esta es la intervención número once que llevamos adelante en el marco de este plan contra aguantaderos y contra inmuebles usurpados que, además, concentran el delito. Son lugares que muchas veces se utilizan para ocultar bienes robados o para la venta de droga". Así lo explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien supervisó la medida.

Tres intervenciones desde la puesta en vigencia del programa

Desde su oficialización, ya ha llevado adelante tres intervenciones en el marco del programa: dos tapiados en Godoy Cruz y una demolición, incluyendo esta primera acción en Guaymallén.

Estas medidas se suman a otras ocho realizadas previamente (cinco demoliciones y tres tapiados) en departamentos del Gran Mendoza como Guaymallén, Las Heras, Ciudad y Godoy Cruz, consolidando una política orientada a reducir riesgos asociados a propiedades en desuso o tomadas ilegalmente, según la información oficial.