Golpe al robo de cables en el yacimiento: lo detuvieron con 120 kilos de cobre

El procedimiento se activó el miércoles 15 de abril a las 13:08, tras la denuncia del superficiario de una Estancia de la zona sobre la presencia de extraños en su propiedad. Patrullas de Protección Patrimonial iniciaron de inmediato rastrillaje y búsqueda en el sector de la Subestación G-174.

En el lugar, los agentes constataron el robo en la Línea 1 que alimenta pozos de petroleo. El delincuente vandalizó el tendido eléctrico, dejando apenas restos de las fases en los vanos y sacando las unidades de servicio por completo provocando millonarias pérdidas a la Petrolera, ya que continúan parados los pozos afectados.

El operativo fue realizado por Protección Patrimonial y Policía de Chubut.

Tras una intensa recorrida por una zona de arboleda, los efectivos en Patrullas d Protección, Policía y Motos de Protección, localizaron un Toyota Etios (dominio AA-505-BK).

Al proceder a la requisa la Fuerza Pública, se encontró en el interior del rodado 120 kilogramos de cobre fraccionado y embalado, herramientas profesionales de corte y su identificación.

Un hombre fue detenido por el robo de cables en la zona de Campamento Escalante.

El sospechoso fue identificado como Daniel Carlos López, quien quedó a disposición de la Justicia, quien ya poseía pedido de captura por otros delitos, según se supo.

El material recuperado tenía como destino presunto la ciudad de Comodoro Rivadavia para su comercialización ilegal.



Parte de los elementos incautados al ladrón de cables.

El sujeto robaba cables del tendido eléctrico.

Fuentes allegadas a la investigación indicaron a los medios que se encuentra el delincuente detenido a disposición de la Fiscalía. No sé pudo saber, hasta el momento, los datos del local donde reduce el cobre robado.