Hackearon el WhatsApp de su amiga, le pidieron 900 "lucas" y la bloquearon

Una mujer perdió 900 mil pesos el domingo al mediodía tras caer en una trampa digital. Los delincuentes hackearon el perfil de una amiga y la contactaron de urgencia para pedirle dinero.

La maniobra delictiva se ejecutó cuando la víctima, de 46 años, se encontraba en su casa de las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. De forma imprevista, le llegó un mensaje de WhatsApp desde el número de su íntima amiga.

Mediante el chat, le manifestó que atravesaba un grave problema financiero. Fue ahí que le pidió que le hiciera un depósito por la suma exacta de 900 mil pesos para poder solucionar el inconveniente.

Confiada en la veracidad del relato, la damnificada ingresó a su aplicación bancaria. Sin dudarlo, le envió la totalidad del dinero requerido a la cuenta indicada.

Después intentó retomar la conversación por chat para avisarle que ya tenía la plata que necesitaba y se dio cuenta que había sido bloqueada.

Piratas informáticos tomaron el control de la línea de su amiga para escribirle a los contactos de la agenda y recaudar efectivo.

Desesperada por la situación la víctima fue a la comisaría. Realizó la denuncia y aportó los comprobantes de la transferencia.

La fiscalía ordenó que los informes y las actuaciones del expediente sean derivados a la División Delitos Económicos para rastrear la ruta del dinero.



