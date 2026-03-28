Impactantes detalles en el caso del prefecto que mató a ladrón que intentó asaltarlo con pistola de juguete

Se conocieron impactantes detalles en el caso de un integrante de la Prefectura Naval Argentina (P.N.A.) que mató a balazos a un ladrón, de 16 años, que intentó asaltarlo con una pistola de juguete mientras se desempeñaba como remisero, en un suceso registrado el viernes en el sur del Conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo cuando el damnificado conducía su vehículo, que utilizaba como rodado de alquiler mediante una aplicación.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, al arribar al cruce de Chaco y Falucho, el adolescente trató de robar al hombre, quien en esos momentos se hallaba franco de servicio y vestido de civil.

La víctima ofreció resistencia

Trascendió que, por tal motivo, la víctima resolvió ofrecer resistencia y, luego de extraer su pistola reglamentaria de nueve milímetros, efectuó disparos en una acción de legítima defensa, oportunidad en la que abatió al individuo.

Al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, los uniformados del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al escenario del episodio, donde observaron el cadáver del sospechoso, que yacía tendido boca abajo y que se asegura que era un menor de 16 años.

El hampón tenía una pistola de juguete

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que había amenazado al miembro de la Prefectura Naval con un arma de juguete.

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito se encargan de investigar lo acontecido.

Por F.V.

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