Juicio 2, día 2: Gianinna Maradona declarará por la muerte de su padre

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro recibirá este jueves el testimonio de Gianinna Maradona, en lo que representa uno de los momentos de mayor peso emocional del nuevo juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren confirmaron la citación con la antelación requerida por los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en una jornada que busca reconstruir las circunstancias del deceso del ídolo deportivo.

Testigos clave y nulidad previa

Además de la hija del ex futbolista, la fiscalía convocó a Lucas Farías, el primer efectivo policial que entró a la casa de Tigre, y a Juan Carlos Pinto, el profesional que suscribió el acta de defunción.

Debido a que el juicio realizado en 2025 fue declarado nulo tras la desvinculación de la magistrada Julieta Makintach, las declaraciones previas carecen de validez legal, obligando a los testigos a comparecer nuevamente desde cero.

En el proceso anterior, la declaración de la hija del Diez se extendió por siete horas.

En aquella oportunidad, manifestó: "Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo no me lo puedo sacar de la cabeza. Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros". Asimismo, había detallado la necesidad de asistencia especializada para afrontar la pérdida: "Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para volver a levantar y ver crecer a mi sobrina, Roma, y seguir criando a mi hijo".

El pedido de las defensas

La organización de las audiencias cambió respecto al año pasado por solicitud de Francisco Oneto, abogado defensor de Leopoldo Luque.

El letrado pidió conocer la lista de testigos con 24 horas de antelación para organizar los interrogatorios, moción que fue aceptada por el tribunal a pesar de la resistencia inicial de la Fiscalía.

Los fiscales argumentaron que los defensores deberían estar familiarizados con los declarantes dado que la investigación comenzó hace cinco años; sin embargo, los jueces establecieron la obligatoriedad de anunciar los nombres previamente.

Se espera que el testimonio de Gianinna Maradona se produzca durante la tarde, aunque el horario exacto dependerá de la extensión de las declaraciones matutinas de Farías y Pinto.