La hermana del docente asesinado en un robo advirtió irregularidades en la investigación: "Vamos a ir hasta lo último, quiero justicia"

El asesinato de Cristian Eduardo Pereyra, el docente que trabajaba como chofer de aplicación, sigue generando conmoción y desconcierto. El único detenido por el caso es un policía, y ahora la familia de la víctima aseguró que hubo irregularidades en la investigación.

En diálogo con Crónica HD, Brenda, hermana de la víctima, sostuvo que la autopsia se realizó en la misma base operativa donde prestaba servicio el oficial acusado por el crimen. Además, señaló que no les permitieron reconocer el cuerpo para verificar cuántos disparos recibió Pereyra.

"Nosotros vamos a ir hasta lo último, yo quiero justicia... Queremos saber qué pasó con mi hermano y quiero que el fiscal se comunique con nosotros y que vea qué va a hacer con esa gente que está libre, porque no es solo el policía", sostuvo la mujer.

Respecto de las distintas hipótesis que recibieron, explicó: "Nosotros teníamos una versión de que supuestamente era solo el policía, ahora hay otra versión que era el policía y abajo a pie había otros más que lo interceptaron, que no sabemos si son civiles o policías también. Nos habían dicho que eran tres disparos, después nos llegamos a enterar que era que lo fusilaron, lo pusieron de espalda, le tiraron como nueve tiros, algunos entraron otros no".

"Otra versión es que mi hermano llegó a hablar, pedir ayuda... en realidad esto parece que no sucedió porque hay un testigo que dice que mi hermano ya estaba sentado muerto ahí en la autopista en la oscuridad solo y que no llegó a hablar con nadie", agregó.

Cuestionamientos por el procedimiento y la autopsia





La hermana de Pereyra también planteó dudas sobre cómo se desarrollaron las primeras actuaciones tras el crimen y el proceso de autopsia. "A nosotros nos dijeron tres (disparos) y eran un montón y después el tema de la autopsia fue muy rápido. No nos dejaron reconocer el cuerpo, dijeron que vayamos directo a la cochería que él iba a estar ahí", contó.

La mujer señaló que en la cochería lo vieron "tapado" y que "se ve su carita", pero no llegaron a ver el cuerpo. "Cuando pasa algo tiene que reconocer, no vemos cuántos impactos tenía, no llegamos a ver eso", manifestó.

Brenda también cuestionó que la autopsia se haya realizado en la misma base operativa donde trabajaba el policía acusado por el hecho. "El policía trabajaba en Puente 12. ¿Dónde le hacen la autopsia? en Puente 12. Yo me imagino al policía tomando un mate tranquilo mientras mi hermano le hacen una autopsia, cuando se sabe que cuando pasa este hecho no puede intervenir Bonaerense, tiene que intervenir la Federal u otra fuerza", explicó.

Finalmente, la mujer exigió explicaciones a las autoridades judiciales: "Quiero que venga el fiscal y que me dé explicaciones porque el día de mañana, a mi sobrina, cuando crezca, yo le quiero decir qué pasó... Tiene 3 años y ya está pidiendo por su papá".