La viuda de "Guasón", desconsolada: "Le disparó a dos manos, le descargó todo y lo mató"

Jaquelina Marisol Ortiz, viuda de Jonatan Romero (30), más conocido como "Guasón", aseguró que el homicida de su marido actuó por venganza durante la fiesta de cumpleaños de este domingo en la ciudad chaqueña de Resistencia, en la que el hombre fue asesinado de seis balazos.

El presunto homicida, Enzo Damián Escalante (30), admitió la autoría del crimen y se entregó a la Policía. "Le disparó a dos manos, le descargó todo y lo mató", sostuvo Ortiz en diálogo con la prensa al apuntar contra Escalante. La mujer aseguró que el supuesto asesino utilizó dos armas de fuego.

Así habló la viuda de "Guasón" con la prensa

El episodio comenzó a las 3 de la madrugada en una casa ubicada en la avenida Chaco al 3200, en el barrio Villa Don Andrés, cuando la madre de Escalante, quien se dirigía al baño, es chocada sin querer por Romero, cuyo hermano integraba una de las bandas que tocaban en el festejo. Así lo contó Ortiz en el contacto con los periodistas.

"Él (por Romero) se fue al baño para acompañarme a mí y choca sin querer a la mamá del chico éste (por Escalante) y le dice: 'Uy, disculpá'. Yo entro al baño y, cuando salgo, estaban empujando ella y cuatro chicas más (a ‘Guasón') hasta afuera", relató la viuda.

La mujer agregó: "Y yo lo sigo y le digo: '¿Qué pasó?'. Le digo a él: '¿Qué, te sacaron afuera?'. Me dice: 'No sé, se enojaron porque la empujé sin querer". Me dice: 'Pero le pedí disculpas. Vamos nomás'. 'Bueno, vamos', le digo. '¿Y la llave del auto?', le pregunto. ‘No la tengo', me responde. Se le cayó cuando lo estaban empujando".

La mujer dijo que, cuando se retiraban del lugar, vio que Escalante le disparó con dos armas de fuego a Romero.

"Lo mató y nadie me ayudó. Nadie me ayudaba porque le tenían miedo a ellos porque estaban todos armados. El que se metía, ligaba un tiro", sostuvo Ortiz al aludir a las personas del entorno de Escalante.

La viuda aseguró que, en ese momento, mantuvo un tenso cruce verbal con la madre del presunto homicida.

"La mamá de él (por Escalante), cuando me ve en el piso con mi marido, le digo: 'Tu hijo lo mató, va a pagar por esto'. Y ella me patea en la boca. Me metió una patada en la boca y me hizo volar la señora", finalizó Ortiz.

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