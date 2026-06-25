Ladrona quiso robar un kiosco, forcejeó con la dueña y terminó escapando desnuda

Un curioso hecho de inseguridad ocurrió el pasado miércoles en la ciudad santafesina de San Justo, donde una mujer fue acusada de intentar robar dinero de la caja registradora de un kiosco y todo terminó con ella desnuda y huyendo.

El insólito caso sucedió alrededor de las 7.47 en un local comercial y quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes son esenciales para que la Policía determine con precisión qué fue lo que sucedió.

Según trascendió, la mujer ingresó al comercio, solicitó una bebida y, aprovechando un descuido de la propietaria del local, tomó dinero de la caja registradora.

La maniobra fue advertida por la dueña, quien reaccionó de inmediato para impedir el robo, tomó a la sospechosa por sus ropas y, tras el forcejeo, la presunta delincuente terminó semidesnuda.

Sin embargo, la situación no concluyó allí. Horas después, la misma mujer regresó al comercio y habría reclamado que se eliminara el video grabado por las cámaras de seguridad que había registrado el incidente de la mañana.

La nueva visita derivó en otro altercado y, en medio de la discusión la sospechosa rompió uno de los vidrios del local, por lo cual personas que se estaban en el lugar la retuvieron hasta que arribó la Policía.

Una vez en el comercio, los agentes realizaron las actuaciones correspondientes y tomaron intervención en el caso para conocer los pormenores del hecho y avanzar con la investigación.