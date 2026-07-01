Las noticias de última hora más impactantes en Mendoza en lo que va de la jornada

Con los hechos policiales producidos en la provincia cuyana en lo que va de este miércoles:

-Terminó en escándalo la audiencia en el polo judicial por los rugbiers franceses en la mañana de este miércoles. La denunciante empezó a increpar a gritos e insultos a Rafael Cúneo Libarona, el abogado defensor de los acusados. Lo tildó de utilizar los contactos de su hermano, quien fuera ministro de Justicia de la nación. La querella pidió revisar el sobreseimiento en primera instancia. Rafael Cúneo Libarona dijo: "A las falsas denuncias hay que atacarlas con suma dureza. Estamos recontra cansados de esta mentira"

-La causa por violencia de género y abuso sexual que enfrenta el exsubsecretario de Justicia de Mendoza Marcelo D'Agostino tendrá una instancia importante el próximo viernes 3 de julio. El Tribunal Penal Colegiado convocó a audiencia para tratar la recusación de la conjueza María Jimena González Pina, un trámite que permaneció demorado durante todo junio por un engorroso proceso de sorteos e inhibiciones.

-Condenaron a una mujer que violó su prisión domiciliaria para robar en un supermercado mendocino. La imputada admitió su responsabilidad en un juicio abreviado por el hurto. Como tenía una condena anterior, le unificaron las penas para totalizar 4 años y 7 meses de prisión efectiva.

-Trascendió que es inminente la imputación contra el conductor que atropelló a dos mujeres y se dio a la fuga en Guaymallén. Fue cuando caminaban por la banquina y fueron impactadas por el chofer de la camioneta y no se detuvo a auxiliarlas. Las dos víctimas fueron internadas y se encuentran fuera de peligro, por lo que les dieron el alta.

-Encontraron muerta a la mujer de 59 años que era intensamente buscada en San Rafael. Faltaba de su hogar desde la semana anterior. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico. El cuerpo de Elizabeth Vela fue localizado en un cauce de riego.

-Ahora denuncian derrame de materia fecal en el departamento Las Heras. Vecinos se quejan de las pérdidas en el sistema cloacal que contamina barrios enteros. La acusación se suma a la iniciada por los vecinos de Corralitos, en Guaymallén y en Lavalle.

-Un incendio se registró esta madrugada en una precaria vivienda ubicada en un asentamiento en el departamento Guaymallén. Una familia lo perdió todo y quedó a la intemperie. El hombre de familia resultó con quemaduras de consideración al quedar atrapado entre las llamas. Piden colaboración con ropas de abrigo y alimentos. Quienes puedan y quieran podrán comunicarse al teléfono 261 278 9205.

-Un segundo incendio esta mañana se registró en una vivienda ubicada en el departamento Las Heras y afectó a dos propiedades vecinas. Autoridades de Defensa Civil piden a la población extremo cuidado al momento de encender calefactores, ya sean a gas natural o envasado, y con mayor cuidado si la calefacción del hogar depende de leña o brasas. Es a los efectos de prevenir incendios o intoxicación por monóxido.

-Inseguridad en el departamento San Martín. Tres delincuentes armados con cuchillos asaltaron a un vendedor ambulante. El hecho sucedió la madrugada de este miércoles en calle Míguez y lateral norte. La víctima es un hombre de 26 años que se dedica a la venta callejera. El hecho ocurrió cuando iniciaba sus actividades alrededor de la hora 4,50. Los ladrones le llevaron el par de zapatillas que llevaba puestas, 22 pares de medias que tenía para la venta, un perfume, una máquina de cortar cabello y una campera. La causa quedó en manos de personal de Comisaría 12.

-Piden precaución por una pérdida de agua potable que ha generado rotura en el pavimento. Sucede en Avenida San Martín y Colón de Ciudad. Es a los efectos de prevenir accidentes con heridos en la zona.

-Un policía pidió su libertad en la previa de un posible juicio donde está acusado por gatillo fácil. José Funes tiene 41 años y está acusado de matar a balazos a Federico García, un presunto ladrón de 39 años. Los hechos sucedieron en el departamento Luján de Cuyo. El escenario es complejo: puede llegar a recuperar su libertad, enfrentar el juicio por crimen, arriesga una potencial condena a prisión perpetua. El acusado ahora se encuentra con prisión domiciliaria, a la espera de la evolución de su causa.

-Denuncian que se derrumbó un puente en la zona de Fray Luis Beltrán. Piden especial cuidado a los vecinos que transitan por calle Las Piedritas. Un socavón terminó por llevarse la precaria estructura que atravezada un canal de agua.

-Inseguridad en Tupungato. Un hombre de 20 años quedó preso acusado de robar y desarmar una moto. Fue denunciado y lo detuvieron en el marco de un operativo policial realizado en la zona de el barrio Virgen de Lourdes tras un seguimiento con cámaras de videoseguridad.

-Incidente vial en Malargüe. Chocaron auto y bicicleta. Sucedió en inmediaciones de calles Rivadavia y René Favaloro. El ciclista tiene 38 años y debió recibir asistencia médica por lesiones.

-Incidente vial en cercanías de ruta nacional 7. Un camionero oriundo de Mendoza protagonizó un accidente luego de que una rueda desprendida de otro vehículo impactara contra el camión que manejaba. El hecho ocurrió alrededor de las 6.50, a la altura del kilómetro 547. El chofer con domicilio en el departamento Rivadavia, se encuentra fuera de peligro.

-Dos mendocinos fueron estafados en su reserva para presenciar los partidos de la selección argentina en la ciudad de Dallas, Estados Unidos. Pedro Fara y Gastón Panza declararon que no les cumplieron con el alojamiento que habían pagado. Cuando llegaron al departamento, lo encontraron en condiciones deplorables. Al pedir información, los vecinos les informaron que allí funcionaba en forma clandestina un laboratorio para la elaboración de metanfetamina. La reserva la hicieron a través de redes sociales y pagaron 500 dólares por día.

-Por la ola polar que impacta en Mendoza, piden a la comunidad dar aviso para ayudar a personas en situación de calle. Para eso la provincia ha puesto a disposición un número de celular y WhatsApp que es el siguiente: 261 559 2975. Se informa además que, para que las cuadrillas de asistencia social puedan acudir al lugar con la mayor rapidez posible, se solicita brindar precisiones exactas sobre la ubicación de las personas. Al momento de comunicarse, es de gran utilidad aportar la dirección exacta junto con sus respectivas entrecalles o puntos de referencia visuales. Asimismo, se aconseja detallar si la persona en situación de calle se encuentra con abrigo mínimo, cuál es su estado visible de salud y si se detecta la presencia de menores de edad. En caso de extrema urgencia, se puede también llamar al teléfono 911.