Citarán a Muscari en la causa que investiga la muerte de Ernestina Pais

La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó en las últimas horas nuevas medidas: es que la fiscal Carolina Asprella ordenó peritar el teléfono celular de la conductora para determinar si estaba utilizando el dispositivo al momento del hecho.

En este marco, se dio a conocer que será citado a declarar como testigo José María Muscari, ya que, según trascendió, la habría llamado minutos después del siniestro.

El iPhone 16 de la periodista fue secuestrado dentro del vehículo y será analizado para establecer si existía una comunicación en curso cuando el Tren de la Costa impactó contra el auto, el viernes pasado.

Citarán a declarar a Muscari en la causa que investiga la muerte de Ernestina Pais.

Si la pericia confirma esa hipótesis, la persona que estaba del otro lado de la llamada también deberá prestar declaración ante la Justicia. Una de las versiones que manejan los investigadores sostiene que Pais se dirigía con demora a la obra El divorcio del año, en la calle Corrientes, cuando ocurrió el accidente.

La autopsia determinó que la conductora falleció como consecuencia de un fuerte traumatismo de cráneo, además de graves lesiones abdominales provocadas por el impacto. Mientras tanto, la Justicia espera los resultados de los análisis toxicológicos de sangre y orina para determinar si había consumido alcohol o alguna otra sustancia antes del choque.

Cómo fue la muerte de Ernestina Pais

La conductora, actriz y periodista Ernestina Pais murió el pasado viernes 26 de junio, a los 54 años, en un trágico hecho que tuvo lugar en la localidad de Martínez.

Fue cerca de las 19.30 cuando la mujer, que conducía su auto Honda City, fue embestida por una formación del Tren de la Costa, en un paso a nivel ubicado entre las estaciones San Isidro R y Las Barrancas, del ramal perteneciente a la Línea Mitre, precisamente en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en dicha localidad.

Según pudo saber Crónica, Pais conducía un auto Honda City cuando fue impactada por el tren. De acuerdo con el relato del motorman, el vehículo habría intentado cruzar las vías cuando las barreras ya se encontraban bajas. Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar.



