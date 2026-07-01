Un nene de 3 años cayó a una pileta, permanece en terapia intensiva y por el hecho culpan al perro: "Lo empujó accidentalmente"

Un nene de tres años terminó sumergido en el agua tras caer de manera imprevista a la pileta de su casa, ubicada en el patio trasero, en el barrio Saint Germain, en la capital de Santiago del Estero.

Las primeras versiones recolectadas en el lugar indican que la víctima solía jugar habitualmente en el patio junto a sus mascotas. En ese contexto, la familia relató a las autoridades que uno de los perros de la casa lo habría empujado de forma accidental cerca del borde, provocando que cayera al agua de manera inmediata.

Todo ocurrió minutos después de la 1 de la mañana del martes, momento en que los adultos advirtieron la desesperante situación. Al notar que el nene estaba dentro de la pileta, un familiar se arrojó para rescatarlo y lo sacó a la superficie en pocos segundos.

Llamaron de urgencia al servicio de emergencias médicas de la zona. Una ambulancia llegó al domicilio donde el personal sanitario le brindó las primeras maniobras de auxilio al menor antes de disponer su traslado.

El nene quedó internado en terapia intensiva

El destino derivación fue el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) "Eva Perón", el establecimiento de alta complejidad de la región. Los médicos del sector de guardia recibieron al paciente y ordenaron su internación directa debido a la gravedad con la que ingresó.

De acuerdo con los partes emitidos por las autoridades del centro de salud, el cuadro general del paciente es sumamente delicado y su pronóstico es reservado.

El médico de guardia detalló que el menor presentaba un cuadro severo de ahogamiento por inmersión, con una preocupante presencia de líquido alojado en sus pulmones.

Actualmente, el nene se encuentra alojado en la unidad de cuidados intensivos del hospital pediátrico. Para estabilizar sus funciones vitales, los especialistas debieron conectarlo a un sistema de asistencia respiratoria mecánica, mientras monitorean su evolución minuto a minuto.

La Justicia busca constatar la forma en la que se desencadenó lo sucedido.