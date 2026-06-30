Un estudiante de 13 años fue baleado por un compañero en un colegio en Neuquén: investigan cómo ingresó el arma al aula

Un grave episodio generó conmoción en un establecimiento educativo en Neuquén. Un alumno de 13 años recibió un disparo mientras asistía a clases. El adolescente permanece internado, pero "estable".

El hecho ocurrió este martes durante la jornada escolar, en el CPEM N° 6 de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, cuando otro estudiante manipulaba un arma de fuego dentro del aula y se produjo un disparo que impactó en el brazo de la víctima.

De acuerdo con la investigación preliminar, el adolescente que llevaba el arma ingresó con ella a la escuela y el disparo se produjo de manera accidental mientras la manipulaba frente a sus compañeros.

Tras escuchar la detonación, la docente a cargo del curso advirtió que uno de los alumnos comenzaba a sangrar y activó el protocolo de emergencia. El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que la escuela fue evacuada de forma preventiva, mientras efectivos policiales realizaron las pericias y secuestraron una vaina servida, un proyectil compatible con calibre 9 milímetros y constataron un impacto en un pupitre.

Tras el incidente, el estudiante herido fue trasladado a un centro de salud, donde se confirmó que la bala atravesó su brazo izquierdo y le provocó además una lesión en el dedo meñique. Desde su familia señalaron que el adolescente permanece estable, aunque continuará internado para controlar la evolución de la herida.

Por su parte, la investigación quedó a cargo del fiscal Federico Cuneo y de la Comisaría 14 de Cutral Co. Debido a que tanto el presunto autor del disparo como la víctima son menores de edad, la causa se centra en determinar cómo el alumno obtuvo el arma y quién era su propietario.

La tía del adolescente lesionado expresó su preocupación por la seguridad dentro del establecimiento y reclamó que el caso no quede impune.

Además, sostuvo que no sería la primera vez que se detecta un arma de fuego en la institución y pidió que se adopten medidas para evitar que un episodio de estas características vuelva a repetirse.