Alerta en Neuquén: el volcán Auca Mahuida entró en actividad y hay monitoreo oficial

El Gobierno de Neuquén confirmó la detección de una anomalía térmica en las inmediaciones del volcán Auca Mahuida, una formación ubicada a poco más de 40 kilómetros de la localidad de Rincón de los Sauces.

El fenómeno, reportado originalmente el pasado domingo, encendió las alarmas de los comités científicos y obligó a activar de forma inmediata un riguroso protocolo de prevención y vigilancia geológica.

Despliegue de seguridad y monitoreo del punto caliente

Según informaron voceros oficiales, se constató una "actividad de escasas proporciones" que consiste en una irradiación de calor de dos metros de ancho por cuatro de largo.

Ante este hallazgo inusual, las autoridades dispusieron el establecimiento de un perímetro de seguridad de 2 kilómetros con control de acceso exclusivo para científicos y técnicos.

El retén preventivo está siendo coordinado por Protección Civil de la provincia y la dirección de Defensa Civil municipal.

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) tomó el control de la situación para iniciar un monitoreo sísmico constante, análisis de gases y medición de temperatura, buscando determinar si se trata de un proceso de combustión subterránea o una manifestación geotérmica.

Valor ecológico y el escudo de protección ambiental

El área afectada no es una zona cualquiera: el macizo forma parte del Área Natural Protegida Auca Mahuida, un ecosistema estratégico de 77.020 hectáreas que resguarda la biodiversidad del Monte y la Estepa Patagónica.

En este territorio conviven especies endémicas, fauna nativa como guanacos y un alto valor paleontológico y arqueológico.

Las autoridades remarcaron que la anomalía se mantiene estable y, por el momento, no representa peligro para la población ni para la actividad hidrocarburífera de la región. De hecho, aclararon que en ese sector específico no se desarrollan operaciones de explotación no convencional.

Vigilancia volcánica en la agenda de la región andina

La reactivación de debates científicos sobre el Auca Mahuida -un centro eruptivo antiguo perteneciente al sistema de la Payenia- coincide con un escenario regional donde la gestión del riesgo geológico ha ganado prioridad.

Recientemente, el SEGEMAR y autoridades de Chile elevaron a nivel amarillo la alerta técnica del Complejo Volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la zona fronteriza con Neuquén.

Aunque la señal del volcán neuquino es acotada y no hay indicios de una emergencia eruptiva, los expertos de organismos como el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) insisten en que la detección temprana es la mejor herramienta para garantizar la seguridad ambiental y el resguardo de las comunidades cercanas.