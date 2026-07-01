Cómo está el adolescente de 13 años que fue baleado por un compañero en la escuela

El adolescente de 13 años que fue baleado por un compañero evoluciona de manera estable y se encuentra fuera de peligro, según confirmaron sus propios familiares.

El menor permanece internado en el sector de pediatría del hospital local de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, bajo una constante supervisión médica.

Los allegados de la víctima manifestaron su alivio al constatar que el cuadro general no presenta riesgos para su vida tras el violento episodio vivido dentro del aula.

"Está fuera de peligro. Se encuentra estable, pero va a quedar internado. Por suerte, fue con orificio de entrada y de salida", relató la tía del adolescente en declaraciones a los medios locales.

La mujer detalló que el proyectil atravesó el brazo del chico, lo que evitó que la bala quedara alojada en el cuerpo o generara un daño mayor en órganos vitales.

La escuela a la que el menor asistió con el arma.

A pesar de la evolución favorable, los médicos determinaron que debe continuar en observación estricta durante los próximos días.

El adolescente sigue internado

A través de un reporte oficial, las autoridades del Ministerio de Salud provincial precisaron que los estudios radiológicos realizados descartaron por completo una fractura ósea. El informe médico detalla que la lesión afectó únicamente la piel y las partes blandas de la extremidad del estudiante.

Los resultados de los análisis clínicos trajeron tranquilidad a los familiares que aguardaban con angustia en los pasillos del establecimiento sanitario.

Profesionales médicos que intervinieron en la asistencia integral del caso, tanto en Cutral Co y Plaza Huincul como en Neuquén capital, recomendaron un monitoreo sobre la evolución neurológica de la zona. El objetivo principal de los especialistas radica en evaluar la recuperación total de la fuerza motora del brazo afectado.

Además del impacto principal, el adolescente sufrió una herida secundaria en su dedo meñique debido al mismo disparo.

El tratamiento médico actual incluye el suministro de medicamentos para controlar el dolor y prevenir posibles infecciones en las heridas. El parte médico oficial aclara que, si el paciente no evoluciona de la manera esperada por el cuerpo de profesionales, se procederá de inmediato con una intervención oportuna. De ser necesario, un equipo de cirujanos realizará una exploración quirúrgica de la zona para descartar secuelas menores.

Reconstrucción del hecho

La reconstrucción del violento hecho determinó que la secuencia se desencadenó el martes por la tarde en el interior del edificio de la CPEM N°6. En pleno horario de clases, un alumno ingresó al establecimiento educativo llevando un arma de fuego oculta dentro de su mochila.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el menor manipuló la pistola dentro del aula y el disparo se efectuó "de forma accidental".

Los compañeros de curso que presenciaron el ataque relataron a sus familiares que se escuchó un fuerte estruendo, similar al de una explosión, y de un momento a otro el sector quedó cubierto de sangre.

La tía de la víctima detalló que el adolescente estaba sentado en el banco de atrás cuando sintió un ardor repentino tras el estallido. "Esta vez fue en el brazo, pero mirá si él se agachaba", expresó la mujer.

Los familiares del menor adelantaron que se presentarán ante las autoridades judiciales para realizar la denuncia. La familia criticó la falta de controles severos y reclamó que el acontecimiento no sea ocultado ni minimizado por los directivos de la institución escolar.

Efectivos de la Policía de Neuquén y peritos de la fiscalía iniciaron las actuaciones en el colegio para establecer la procedencia legítima del arma de fuego y cómo llegó a manos del menor.

Debido a la edad del alumno que efectuó el disparo, el caso quedó bajo la órbita de las leyes de minoridad. En paralelo, se evalúa la responsabilidad de los adultos encargados de la custodia de la pistola en el ámbito familiar del agresor.