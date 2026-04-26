Un papá le disparó a otro en una discusión durante un torneo de fútbol infantil

El padre de un nene de 10 años le disparó en la pierna a otro hombre durante un torneo de fútbol infantil en el Parque Gazzano de Paraná, Entre Ríos.

El hecho ocurrió cerca de las 19:20 del viernes, en pleno partido y ante decenas de familias que presenciaban los encuentros.

Según la denuncia, todo comenzó por un conflicto previo entre los hijos de ambos, que comparten categoría.

El agresor -identificado por la Justicia con las iniciales J.G.- se acercó a la víctima, M.J.M. (32), para recriminarle una supuesta agresión de su hijo. "¿Por qué le pegaste al nene?", le exigió, según declaró el propio herido.

La discusión escaló hasta que M.J.M. le dio un golpe de puño al agresor. En ese momento, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó en la pierna izquierda.

El video del ataque





El episodio quedó filmado por un testigo presente en el lugar. Tras efectuar el disparo, el agresor huyó junto a una mujer que lo acompañaba.

Personal de Policía Científica intervino en el predio. La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín, donde recibió atención médica y fue dado de alta horas más tarde.

La División Homicidios avanzó con la investigación y localizó el domicilio del presunto autor, pero J.G. no estaba en la vivienda al momento del operativo. Su entorno aseguró que no tendría vinculación con el hecho.