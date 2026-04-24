Lo asesinaron de un tiro en la nuca en un baldío y buscan a presuntos dealers por el crimen

Un hombre, de 45 años, apareció asesinado de un balazo en la nuca en un terreno baldío y se cree que presuntamente habría sido agredido por dealers. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan de manera intensa a los autores del crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Carlos Alberto Barbaglia.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió el miércoles cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una persona fallecida en un predio situado en el cruce de Doctor Restelli y pasaje San Antonio, en las cercanías del arroyo Santa Catalina.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los efectivos policiales observaron el cuerpo del individuo, que yacía tendido boca arriba, a pocos metros de un brasero, y vestido con un pantalón gris, una campera inflable azul y zapatillas celestes.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región de la nuca.

Allanamientos y procedimientos

En base a las diversas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del vecindario, los servidores públicos de la comisaría 3ª del distrito llevaron adelante dos allanamientos en búsqueda de un sospechoso, quien supuestamente estaría vinculado a la venta de estupefacientes.

Barbaglia tenía antecedentes por infringir la ley de drogas (N° 23.737) y se asegura que en la actualidad se encontraba en situación de calle.

Miembros de la seccional, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los responsables de la mortal agresión, descartándose, por completo, un intento de robo.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Marcela María de Luján Ruíz, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.